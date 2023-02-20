Программы по ТВ на иностранном языке предложили запретить

Проектом предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и текстовые предупреждения об ограничении распространения информации, запрещенной среди детей, иностранный язык из этих сфер предлагается исключить.

Ранее в Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований. Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.





