Программы по ТВ на иностранном языке предложили запретить

Депутат от КПРФ Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о запрете программы на иностранном языке на общедоступных ТВ-каналах, следует из думской электронной базы.

Ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке

Проектом предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и текстовые предупреждения об ограничении распространения информации, запрещенной среди детей, иностранный язык из этих сфер предлагается исключить.

Ранее в Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований. Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаконопроектЗапретТелевидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры