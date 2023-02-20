Программы по ТВ на иностранном языке предложили запретить
Депутат от КПРФ Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о запрете программы на иностранном языке на общедоступных ТВ-каналах, следует из думской электронной базы.
Проектом предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и текстовые предупреждения об ограничении распространения информации, запрещенной среди детей, иностранный язык из этих сфер предлагается исключить.
Ранее в Госдуме приняли закон о защите русского языка от иностранных заимствований. Теперь в России появятся нормативные словари, грамматики и справочники, содержащие в себе нормы современного русского литературного языка. Также проекты нормативных актов будут в обязательном порядке проходить лингвистическую экспертизу на соответствие нормам языка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Bloomberg раскрыл подробности плана Китая по урегулированию на Украине
- На границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение
- В Госдуме предложили обсудить запрет удаленной работы для сотрудников IT-компаний
- Пригожин: В Бахмуте убит Зеленский
- Захарова уличила Евросоюз в желании «выдавить» Россию из Закавказья
- Китай поддержал Россию по расследованию взрывов на «Северных потоках»
- Программы по ТВ на иностранном языке предложили запретить
- Фильмы и сериалы Disney уберут из российских киносервисов 1 марта
- Аксенов потребовал «привести чиновников в чувство» и обеспечить боеприпасами ЧВК «Вагнер»
- РФС допустил выступление бразильцев «Зенита» за сборную России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru