Туроператоры выступили за продление программы кешбэка

Большинство туроператоров выступают за продолжение акции кэшбэка за поездки по России, сообщает издание RATA-News.

Согласно опросу Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), 80 % респондентов поддержали продолжение программы возврата денежных средств за поездки по стране. При этом опрошенные высказались за усовершенствование официального сайта программы «Мир путешествий», отметив сложность поиска информации от туроператоров на портале.

Около половины туристических компаний не отметили увеличения продаж по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году: об этом рассказали 40% респондентов из северо-западного региона и 47% — из других регионов России. Незначительный рост спроса зафиксировали 36% туроператоров Северо-Запада и 40% компаний в других регионах. Однако часть операторов рассказала о существенном приросте спроса: 16% туристических компаний СЗФО и 13% операторов из других регионов

Покупателями путёвок в большинстве случаев становились постоянные клиенты, которые узнали о кэшбэке от туроператоров. Туристы приобретали туры через агентов или по рекламе в интернете. Сайт «Мир путешествий» как основной источник покупок назвали лишь 4 из 40 компаний.

Респонденты отметили недостаточное продвижение акции на втором этапе с 15 октября. По их мнению, ситуацию усугубил негативный информационный фон из-за коронавируса и новых ограничений.

В опросе Северо-Западного отделения РСТ принимали участие члены РСТ, Лиги туроператоров Санкт-Петербурга и не входящие в объединения компании из Северо-Западного федерального округа, Москвы и Подмосковья, Тверской и Тамбовской областей, Нижнего Новгорода, Воронежа, Волгограда, Вологды, Хабаровского края.

