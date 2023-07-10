Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России с 1 января
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в России заработает программа долгосрочных сбережений граждан.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, участие в программе будет добровольным. Желающим будет необходимо заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет.
Формироваться долгосрочные сбережения будут за счёт взносов граждан и уже имеющихся пенсионных накоплений, а также благодаря взносам работодателей. Предусмотрено страхование средств по аналогии с банковскими вкладами, на сумму до 2,8 млн рублей.
По закону, право на периодические выплаты возникает либо после 15 лет участия в программе, либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Гражданин сможет выбрать срок выплат - в течение не менее 10 лет или пожизненно.
В особых жизненных ситуациях, например, для лечения или при потере кормильца, можно будет забрать накопления раньше, также доступно наследование.
Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что в условиях трансформации экономики необходимо снять заморозку с пенсионных накоплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru