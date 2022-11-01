Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
Примерно половина жителей России (47%) признались в отсутствии накоплений на черный день. Об этом, сославшись на исследования портала SuperJob, сообщило издание РБК.
Согласно результатам опроса, большинство россиян планируют расходы на минимальный срок. Примерно каждый пятый (18%) соотечественник признался, что смог бы прожить на отложенные деньги один-два месяца в случае потери заработка, 15% опрошенных этих денег не хватило бы и на месяц. Более запасливых граждан, тех, кого финансовая подушка спасла бы на полгода и на год, оказалось 9% и 6% соответственно.
В опросе Superjob приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 364 населенных пунктов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
- Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
- Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
- В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага
- «Сыты по горло»: Чешский журналист рассказал об отношении соотечественников к событиям на Украине
- Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может
- СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook
- Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером
- Власти Японии заявили о намерении продолжить участие в проекте «Сахалин-1»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru