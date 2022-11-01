Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день

Примерно половина жителей России (47%) признались в отсутствии накоплений на черный день. Об этом, сославшись на исследования портала SuperJob, сообщило издание РБК.

Раскрыт секрет эффективного и быстрого накопления денег

Согласно результатам опроса, большинство россиян планируют расходы на минимальный срок. Примерно каждый пятый (18%) соотечественник признался, что смог бы прожить на отложенные деньги один-два месяца в случае потери заработка, 15% опрошенных этих денег не хватило бы и на месяц. Более запасливых граждан, тех, кого финансовая подушка спасла бы на полгода и на год, оказалось 9% и 6% соответственно.

В опросе Superjob приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 364 населенных пунктов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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