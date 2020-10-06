Программой туристического кэшбека воспользовались более 70 тысяч россиян

Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристического кешбэка в рамках первого этапа её реализации. Об этом заявила Глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости. Она подчеркнула, что желающие отправиться в путешествие по стране приобрели туры на 1,5 млрд рублей. Кроме того, Догузова отметила, что сайт «мирпутешествий.рф» будет модифицирован и обновлён ко второму этапу программы. Он, напомним, стартует 15 октября.

Напомним, ранее Михаил Мишустин продлил срок действия программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Теперь в ней смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, отмечает РИА ФАН.

Также сообщается, что продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с 4-х до 2-х ночей, а минимальная стоимость путевки теперь не ограничивается. При этом, максимальный возврат за тур составит 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей.