Программисты продолжают уезжать из России
Число айтишников, готовых покинуть Россию, растет, несмотря на объявленные властями меры поддержки в условиях санкционных ограничений. Об этом свидетельствуют данные портала HeadHunter.
По подсчетам сервиса, число IT-специалистов, желающих покинуть Россию, достигло 40%. При этом еще в феврале доля резюме специалистов, которые хотели переехать, была 36,5%. В конце марта этот показатель превысил 40%. В числе стран для переезда называют США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.
Данные опроса портала «Хабр.Карьера» в конце марта с участием 9 тысяч IT-специалистов показывают, что 57% респондентов не намерены покидать страну, тогда как 27% уже готовились уезжать, не имея конкретных планов по переезду. Еще 17% программистов уже покинули страну на момент опроса.
При этом 37,1% респондентов отметили, что компании, в которых они трудились, не отреагировали на данные о переезде, а в 24,4% случаях работодатели не поддержали отъезд. Еще 20,8% не смогли ответить на этот вопрос, а еще 17,7% отметили, что в настоящий момент не работают в компании или занимаются фрилансом.
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