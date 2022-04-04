Программисты продолжают уезжать из России

По подсчетам сервиса, число IT-специалистов, желающих покинуть Россию, достигло 40%. При этом еще в феврале доля резюме специалистов, которые хотели переехать, была 36,5%. В конце марта этот показатель превысил 40%. В числе стран для переезда называют США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.

Данные опроса портала «Хабр.Карьера» в конце марта с участием 9 тысяч IT-специалистов показывают, что 57% респондентов не намерены покидать страну, тогда как 27% уже готовились уезжать, не имея конкретных планов по переезду. Еще 17% программистов уже покинули страну на момент опроса.

При этом 37,1% респондентов отметили, что компании, в которых они трудились, не отреагировали на данные о переезде, а в 24,4% случаях работодатели не поддержали отъезд. Еще 20,8% не смогли ответить на этот вопрос, а еще 17,7% отметили, что в настоящий момент не работают в компании или занимаются фрилансом.

