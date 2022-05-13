«Программисты не нужны?»: Основатель SuperJob поспорил с ЦБ о падении спроса на офисных сотрудников

В свою очередь, глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что офисные сотрудники и представители рабочих специальностей защищены Трудовым кодексом одинаково.

«Трудовой кодекс сам по себе специально не делит работников на рабочие и нерабочие профессии. Соответственно, особой разницы в защите прав работников нет. Более того, Трудовой кодекс ориентирован больше на рабочие профессии. При этом если сравнивать с профессиями интеллектуального труда, имеются проблемы с тем, что возникают новые ниши и категории работников, которые пока не отрегулированы в законодательстве», - сказал Бабич.

Ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявлял, что рынок труда в России продолжит меняться. По его словам, уже сейчас акцент делается именно на IT-специалистах.

