«Программисты не нужны?»: Основатель SuperJob поспорил с ЦБ о падении спроса на офисных сотрудников

Спрос на рабочие профессии может увеличиться, но это не значит, что офисные сотрудники будут не востребованы, отметил в эфире НСН Алексей Захаров. 

Прогноз Центробанка о падении спроса на офисных сотрудников не имеет под собой никаких оснований, многие специалисты IT-сферы работают в офисах, при этом они высоко ценятся, заявил президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне Центробанк сообщил, что спрос на представителей рабочих специальностей вырастет в связи с налаживанием производства внутри страны. При этом ожидается, что спрос на офисных сотрудников наоборот сократится из-за ухода иностранных компаний.

«Не замечаю, чтобы на рынке были какие-то резкие изменения. Спрос на рабочие профессии никуда не делся. Сейчас он может увеличиться, но это не значит, что упадет спрос на офисных сотрудников. Спрос что, падает на программистов? А их тоже можно отнести к офисным сотрудникам», - сказал Захаров.

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В свою очередь, глава правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что офисные сотрудники и представители рабочих специальностей защищены Трудовым кодексом одинаково.

«Трудовой кодекс сам по себе специально не делит работников на рабочие и нерабочие профессии. Соответственно, особой разницы в защите прав работников нет. Более того, Трудовой кодекс ориентирован больше на рабочие профессии. При этом если сравнивать с профессиями интеллектуального труда, имеются проблемы с тем, что возникают новые ниши и категории работников, которые пока не отрегулированы в законодательстве», - сказал Бабич.

Ранее заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявлял, что рынок труда в России продолжит меняться. По его словам, уже сейчас акцент делается именно на IT-специалистах.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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