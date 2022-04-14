Профсоюз Шереметьево: аэропорты вынуждены будут сокращать сотрудников

Авиакомпании будут сокращать сотрудников и разоряться, для спасения ситуации нужно решить международные проблемы мирным путем, уверен глава профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

Российские авиакомпании начали сокращать своих сотрудников, отрасль несет огромные убытки из-за текущей международной ситуации, рассказал пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

«Ситуация, которая на данный момент, очень печальная для российской авиации. Чем дольше не будет мирного соглашения какого-то, тем больше будет все усугубляться, авиакомпании будут вынуждены сокращать персонал. Пока об этом объявил только «Аэрофлот», позавчера начали выдавать уведомления о сокращении, с 13 июня убирают полностью отряд «Суперджета», часть уже передали самолетов в авиакомпанию «Россия», оставшихся там 30-50 человек собираются сокращать. Закрыт полностью южный терминальный комплекс в Шереметьево, это терминалы D и F, люди не ходят на работу. Не нужны, значит, ни техники, ни инженеры. Что будет с «Госкорпорацией по ОрВД», если ни российские авиакомпании, ни зарубежные не будут летать? Мы получали роялти $500-600 млн в год, это очень приличная сумма. Да, они летают в облет, да, они тратят больше времени, ресурса, керосина, расходы возросли у них, но мы не получаем дохода тоже! Я считаю, тут быстрее надо решать именно по мирному соглашению, потому что авиация – это посланник мира, дружбы, сотрудничества, солидарности какой-то. Если люди разобщены, ни не хотят взаимодействовать, тогда целая отрасль, собственно, становится не нужной», - поделился глава профсоюза.

В российских аэропортах уже необходимо вводить повышенные меры безопасности, не дожидаясь настоящих катаклизмов, сказал ранее в пресс-центре НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыСанкцииШереметьево
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