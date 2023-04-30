Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала

Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала, сообщает ТАСС.

Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»

Ее ведущей стала Юлианна Карулова. Игра будет транслироваться по субботам в 18:20 по московскому времени. Карулова отметила, что Дмитрий Дибров был строгим ведущим, а она в силу своего характера будет по-другому вести шоу.

Ранее Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».

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