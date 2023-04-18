Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его словам, инцидент произошёл «в Останкино недалеко от телебашни».
«Всё в порядке. В меня врезались... с кем не бывает», - рассказал Дибров.
На видео, которое опубликовали «Известия», Mercedes телеведущего при повороте на Звёздный бульвар предположительно не пропустил автомобиль экстренных служб.
Ранее музыканты группы «СЛОТ» попали в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Telegram-канал НАШЕ. PR-менеджер коллектива Анастасия Петрова подтвердила, что пострадавших в результате ДТП нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru