В Гватемале два человека погибли после серии землетрясений

Серия землетрясений произошла в Гватемале, есть жертвы. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

По данным Сейсмологической службы страны, первый подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрировали во вторник в 15:11 близ города Палин. Очаг залегал на глубине 5 километров. Позднее в разных районах Гватемалы зафиксировали более 30 повторных толчков.

Сейсмособытия ощущались в столичном регионе, Эскуинтле, Сакатепекесе. По данным Национального координационного управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий, на фоне землетрясений есть разрушения домов, оползни, нарушено дорожное движение.

В результате погибли два человека. Они скончались на 47-м километре трассы от города Палин департамента Эскуинтла в сторону Санта-Мария-де-Хесус.

«На автомобиль, в котором они ехали, упала крупная скала», — отмечает Prensa Libre.

Известно, что погибшим было 53 года и 20 лет, они занимались продажей мебели.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

