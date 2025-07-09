В Гватемале два человека погибли после серии землетрясений
Серия землетрясений произошла в Гватемале, есть жертвы. Об этом сообщает издание Prensa Libre.
По данным Сейсмологической службы страны, первый подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрировали во вторник в 15:11 близ города Палин. Очаг залегал на глубине 5 километров. Позднее в разных районах Гватемалы зафиксировали более 30 повторных толчков.
Сейсмособытия ощущались в столичном регионе, Эскуинтле, Сакатепекесе. По данным Национального координационного управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий, на фоне землетрясений есть разрушения домов, оползни, нарушено дорожное движение.
В результате погибли два человека. Они скончались на 47-м километре трассы от города Палин департамента Эскуинтла в сторону Санта-Мария-де-Хесус.
«На автомобиль, в котором они ехали, упала крупная скала», — отмечает Prensa Libre.
Известно, что погибшим было 53 года и 20 лет, они занимались продажей мебели.
Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,2, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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