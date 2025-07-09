Над российскими регионами сбили 86 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали 86 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство.
В частности, 23 дрона сбили в Курской области, 16 – в Брянской, 15 – в Тульской, по 12 – в Белгородской и Орловской областях. Кроме того, четыре беспилотника, в том числе два летевших на Москву, ликвидировали над Московским регионом, два БПЛА – над Смоленской областью, еще по одному – над Воронежской и Рязанской областями.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Курскую область, погибли три человека, еще семеро получили травмы, пишет Ura.ru.
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