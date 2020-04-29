Экономист рассказал, почему России не грозит безработица

«Я подозреваю, что МОТ, как обычно, радикально преувеличивают катастрофичность ситуации. По России на сегодняшний момент мы не имеем никаких данных, чтобы говорить, как российский рынок труда отреагировал на введённые ограничения. Единственным ориентиром для нас пока что может служить прошлый опыт приспособления российского рынка труда к тяжёлым шокам, которые у нас уже были в девяностые годы и в годы кризиса 2008-2009 годов. У нас был выработан специфический механизм приспособления к таким шокам, и он отличается тем, что российские предприятия на подобные негативные явления реагируют, в основном, попытками снизить заработную плату и сократить рабочее время, а не увольнением работников. Российские предприятия не любят увольнять работников», - сообщил экономист.

Он также отметил, что уровень безработицы в России на крайне низком уровне, и если государство не будет мешать предприятиям, то мы не увидим роста безработицы.

«Ещё до начала нынешних передряг, уровень безработицы на российском трудовом рынке находился на историческом минимуме – около 4,5%, а это даже по международным меркам крайне низкий уровень безработицы. Поэтому, если наши предприятия будут идти путём сокращения заработных плат и рабочего времени, и государство не будет ставить им палки в колёса, то мы в очередной раз не увидим очередного роста безработицы», - добавил Ростислав Капелюшников.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН предупредил о рисках увидеть огромное количество безработных в России из-за карантина. По его мнению, наиболее пострадавшие сферы создают огромное количество рабочих мест в крупных городах, и при продлении ограничительных мер без работы могу оказаться до 20 миллионов россиян.

«Наиболее пострадавшие сферы бизнеса приносят не так много в ВВП, но дают много рабочих мест, особенно в больших городах. Если ограничения будут сняты 11 мая, а это один из вариантов, которые сегодня обсуждаются, то мы увидим порядка 7-10 миллионов новых безработных, сконцентрированных в больших городах. И затягивание снятия ограничительных мер грозит ещё большим числом безработных, некоторые эксперты называют цифру в 20 миллионов человек, при том, что весь рынок труда в России составляет чуть больше 70 миллионов», - сообщил эксперт.

