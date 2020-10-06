Прогнозы о снижении распространения COVID-19 в жару не оправдались

Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение коронавирусной инфекции замедлится, не оправдались. Это констатировала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отмечает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что высокая температура, как и высокая влажность, никак не повлияла на интенсивность передачи вируса. Пшеничная добавила, что для сдерживания распространения COVID-19 «все равно нужно дополнительное вмешательство».