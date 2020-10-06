Прогнозы о снижении распространения COVID-19 в жару не оправдались

Прогнозы о том, что при теплой погоде распространение коронавирусной инфекции замедлится, не оправдались. Это констатировала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отмечает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что высокая температура, как и высокая влажность, никак не повлияла на интенсивность передачи вируса. Пшеничная добавила, что для сдерживания распространения COVID-19 «все равно нужно дополнительное вмешательство».

Врач: ситуация с COVID-19 в Москве становится все тяжелее

Между тем, ранее во вторник, 6 октября, Владимир Путин заявил, что Россия готова к любому развитию событий в условиях пандемии. Об этом он сообщил во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с неблагоприятным развитием ситуации с распространением коронавируса, пишет «Свободная пресса». Он временно приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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