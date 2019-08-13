Профсоюзы предложили сокращенную рабочую неделю без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) озвучила в письме Минтруду предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Но уточнили, что делают это не из лучших побуждений, а в связи со сложной финансовой ситуацией. При этом представители профсоюзов отметили, что это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.
В ФНПР предложили рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Известия».
Напомним, в июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
Ранее Общероссийский народный фронт предлагает штатным работникам разрешить иногда выполнять свои трудовые функции удалённо, не приходя на рабочее место.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН назвала это предложение хорошим.
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