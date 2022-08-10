Профсоюз завода IKEA в Ленобласти сообщил о возобновлении работы предприятия
Профсоюз завода IKEA в городе Тихвин Ленинградской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что предприятие возобновит работу с 1 сентября.
В сообщении говорится, что завод будет работать в две смены, неделя через неделю, сотрудники будут получать 90% от оклада.
«В таком режиме предприятие будет , ориентировочно, работать до нового Года. Покупателя на предприятие «Икеа Индастри Тихвин» ещё нет», - добавили в профсоюзе.
Ранее глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август.
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