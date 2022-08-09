IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров», — говорится в сообщении.

Ретейлер обещает обработать, выдать или доставить все оформленные во время распродажи заказы в течение августа и сентября, отмечает телеканал «360». Доставка и самовывоз товаров возможны в городах, где есть магазины IKEA, и на территории не более 50 километров от них.

Компания закрыла все магазины в России в марте на фоне спецоперации на Украине, напоминает Ura.ru. В июне IKEA заявила о намерении уйти из РФ, продать четыре фабрики в стране и сократить сотрудников.

