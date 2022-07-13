IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине
Глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август, сообщает РИА Новости.
По её словам, на заводе работают порядка 1000 человек, из них 500 будут уволены по соглашению сторон.
Она уточнила, что 108 человек уже подписали соглашение, ещё 15 сотрудников обратились в комитет за услугами по трудоустройству.
«Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве и у нас есть несколько предложений по повышению квалификации», - добавила Астратова.
Ранее в СМИ появилась информация, что фабрику IKEA в Тихвине может приобрести сеть по продаже мебели Hoff, однако последняя заявила, что не получала подобных предложений, сообщают «Невские новости».
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