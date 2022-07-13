IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине

По её словам, на заводе работают порядка 1000 человек, из них 500 будут уволены по соглашению сторон.

Она уточнила, что 108 человек уже подписали соглашение, ещё 15 сотрудников обратились в комитет за услугами по трудоустройству.

«Мы готовы оказать содействие в трудоустройстве и у нас есть несколько предложений по повышению квалификации», - добавила Астратова.

Ранее в СМИ появилась информация, что фабрику IKEA в Тихвине может приобрести сеть по продаже мебели Hoff, однако последняя заявила, что не получала подобных предложений, сообщают «Невские новости».

