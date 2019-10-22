Профсоюз полиции: В вытрезвители пойдут бывшие сотрудники ГАИ

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Согласно инициативе, регионы получат полномочия по организации таких учреждений. Ранее поддержал инициативу комитет по охране здоровья, сообщает РИА Новости. Законопроект о вытрезвителях в мае был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. В настоящее время вопрос создания учреждений помощи находящимся в состоянии опьянения законодательно не урегулирован.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин идею возвращения вытрезвителей поддерживает. В эфире НСН он заявил, что штат таких учреждений может быть укомплектован, например, уволенными по сокращению сотрудниками ГАИ.

«Видимо, за счет сокращения ГАИ придется внедрять штаты вытрезвителей. ГАИ сейчас сокращают, вот и пойдут в вытрезвители охранять. В принципе, вытрезвители нужны. Вчера был свидетелем: лежит пьяный, стоят сотрудники полиции, они вызвали «скорую», там говорят, что не могут приехать к пьяному. Если бы на нем кровь была — а так пусть протрезвеет. По идее, этим должна заниматься «скорая», но вот представьте, что в обычной больнице делать с пьяным, буйным?», — сказал глава профсоюзе полиции.