Брюн: Вытрезвители - не для алкоголиков!

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с НСН полностью поддержал предложение комитета Госдумы и выразил готовность сотрудничать с российскими вытрезвителями.

«Я думаю, что это, вообще, хорошая история. Вытрезвители нужны. И для нас, наркологической службы, это важно. Чтобы мы сотрудничали с этими вытрезвителями и проводили там профилактические мероприятия, мотивировали людей на отказ от алкоголя», - заявил он.

Ранее Минздрав России сообщил, что граждане страны стали меньше пить. По данным ведомства, за десять лет потребление алкоголя среди россиян снизилось в полтора раза.

Однако такие показатели вызвали у Брюна вопросы. Он сообщил, что уменьшение показателей не говорит о снижении алкоголизации. В связи с этим эксперт объяснил, в чем необходимость появления вытрезвителей, и кому они могут быть полезны.

«Снижается не алкоголизация. Снижается покупка алкоголя в магазинах. А что люди пьют, мы, честно говоря, не знаем. Да, у нас есть статистика по снижению заболеваемости алкоголизмом. Но это другие люди! Те, кто болеют алкоголизмом, к нам обращаются, мы их лечим и наблюдаем. А вот есть другая группа людей, которая будучи формально здоровой в плане наркологии, злоупотребляет алкоголем. Иногда, не умея пользоваться этим продуктом, они попадают в такую тяжелую ситуацию. И вот для них как раз вытрезвители и есть. Алкоголики, как правило, не попадают в вытрезвители. Попадают другие люди после каких-нибудь банкетов, празднеств и вечеринок», - объяснил собеседник НСН.

Ранее о том, почему новость о воссоздании вытрезвителей в стране должна восприниматься позитивно, кто будет отвечать за буйных клиентов, и во сколько обойдётся любителям крепких напитков пребывание в вытрезвителе, НСН поговорила с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, членом центрального штаба ОНФ Николаем Говориным.



