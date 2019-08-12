В Профсоюзе полиции дали совет пострадавшей от действий силовика на митинге
Глава столичного профсоюза полиции рассказал, какие действия следует предпринять девушке, которую во время задержания на митинге несколько раз ударил сотрудник правоохранительных органов.
В Росгвардии отрицают, что сотрудник ведомства ударил девушку, которая была задержана в субботу, 10 августа, в центре Москвы. Ранее широкое распространение получила видеозапись, на которой видно, как на митинге оппозиции в Москве два бойца ведут девушку. В какой-то момент один из силовиков прицельно бьет девушку в живот. Пострадавшей оказалась Дарья Сосновская. По заявлению силовиков, сотрудники, запечатленные на видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии. На данный момент уточняется, что к применению силы в адрес девушки имеет отношение сотрудник полиции. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тыс. руб. «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве».
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН рассказал, каким образом можно найти виновного в проявлении агрессии в адрес девушки. Он отметил, что пострадавшей стоит обратиться в суд.
«Ряженых там быть не могло. Здесь либо Росгвардия это была, либо сотрудник второго полка патрульно-постовой службы полиции Москвы. Там две структуры охраняют: Росгвардия и полиция. Здесь этой девушке нужно, в принципе, предъявлять иск к руководству этой операции, то есть тому, кто был главным по охране общественного порядка. Чтобы он искал этого «товарища». Потому что бить женщин, да еще и в живот, насколько я знаю, это вообще полный беспредел. А чтобы выяснить, кто отвечал, надо иск к МВД подавать и к Росгвардии. Там в суде все и выяснится», - заключил собеседник НСН.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что Росгвардия может быть опасна для общества. По его словам, решение о ее формировании принималось в спешке, а сотрудники были наделены таким количеством функций, что те забыли о своих обязанностях.
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