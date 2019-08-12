В Профсоюзе полиции дали совет пострадавшей от действий силовика на митинге

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН рассказал, каким образом можно найти виновного в проявлении агрессии в адрес девушки. Он отметил, что пострадавшей стоит обратиться в суд.

«Ряженых там быть не могло. Здесь либо Росгвардия это была, либо сотрудник второго полка патрульно-постовой службы полиции Москвы. Там две структуры охраняют: Росгвардия и полиция. Здесь этой девушке нужно, в принципе, предъявлять иск к руководству этой операции, то есть тому, кто был главным по охране общественного порядка. Чтобы он искал этого «товарища». Потому что бить женщин, да еще и в живот, насколько я знаю, это вообще полный беспредел. А чтобы выяснить, кто отвечал, надо иск к МВД подавать и к Росгвардии. Там в суде все и выяснится», - заключил собеседник НСН.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН заявил, что Росгвардия может быть опасна для общества. По его словам, решение о ее формировании принималось в спешке, а сотрудники были наделены таким количеством функций, что те забыли о своих обязанностях.



