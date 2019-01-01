Сванидзе: Росгвардия может быть опасна для общества

Николай Сванидзе: Вы знаете, это монтируется с историей о том, что бойцы Росгвардии не должны представляться, когда они имеют дело с гражданами. Вот вам ситуация - подброс наркотиков. Хорошо, что в данном случае они известны. А если бы они были неизвестны, даже не представлялись бы? Это, конечно, беспредел. Решение о формировании Росгвардии принималось в такой спешке, их наделили таким количеством функций, что они забыли, что у них помимо прав есть еще и обязанности. Иначе их существование может быть опасным для общества.

