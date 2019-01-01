Авторские новости

Сванидзе: Росгвардия может быть опасна для общества

19 июля20:00

Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Москва заняла 3 место в списке городов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров

Москва заняла 3 место в списке городов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. В Москве проживает 71 человек с состоянием, превышающим миллиард долларов. Первая строчка достались Нью-Йорку - там 85 человек, вторая Гонконгу – там 79.

Николай Сванидзе: На мой взгляд, гордиться нечем, потому что в Нью-Йорке и Гонконге общий уровень жизни гораздо выше, чем у нас. У нас такое количество долларовых миллиардеров свидетельствует об огромной и позорной разнице между богатыми и бедными. У нас эта разница очень велика. 

2

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал до 15 сентября двух сотрудников Росгвардии

Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал до 15 сентября двух сотрудников Росгвардии. Как считает следствие, они подбросили 16-летнему подростку наркотики и предложили откупиться. 

Николай Сванидзе: Вы знаете, это монтируется с историей о том, что бойцы Росгвардии не должны представляться, когда они имеют дело с гражданами. Вот вам ситуация - подброс наркотиков. Хорошо, что в данном случае они известны. А если бы они были неизвестны, даже не представлялись бы? Это, конечно, беспредел. Решение о формировании Росгвардии принималось в такой спешке, их наделили таким количеством функций, что они забыли, что у них помимо прав есть еще и обязанности. Иначе их существование может быть опасным для общества. 

3

Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга под Донецком написали российским властям и требуют, чтобы все виновные в трагедии были наказаны

Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга под Донецком написали российским властям письмо в связи с пятой годовщиной трагедии. Семьи погибших требуют, чтобы все виновные были наказаны, чтобы истина была установлена.

Николай Сванидзе: Трагическая история, печальная, никто ее не забыл. Если у нас об этом мало говорится, если только вынуждают обращаться к этой теме, то в тех странах, которые представлены погибшими, а это Голландия, Малайзия прежде всего, - там не забыли. Придется так или иначе видеть разбирательство, наблюдать это разбирательство, если разбирательство придет к выводу, что вина российской стороны имеет место, то придется как-то отвечать. Как бы это не было для нашей страны неприятно. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Николай Сванидзе
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