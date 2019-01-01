Сванидзе: Росгвардия может быть опасна для общества
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Москва заняла 3 место в списке городов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров
Москва заняла 3 место в списке городов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров. В Москве проживает 71 человек с состоянием, превышающим миллиард долларов. Первая строчка достались Нью-Йорку - там 85 человек, вторая Гонконгу – там 79.
Николай Сванидзе: На мой взгляд, гордиться нечем, потому что в Нью-Йорке и Гонконге общий уровень жизни гораздо выше, чем у нас. У нас такое количество долларовых миллиардеров свидетельствует об огромной и позорной разнице между богатыми и бедными. У нас эта разница очень велика.
Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал до 15 сентября двух сотрудников Росгвардии
Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал до 15 сентября двух сотрудников Росгвардии. Как считает следствие, они подбросили 16-летнему подростку наркотики и предложили откупиться.
Николай Сванидзе: Вы знаете, это монтируется с историей о том, что бойцы Росгвардии не должны представляться, когда они имеют дело с гражданами. Вот вам ситуация - подброс наркотиков. Хорошо, что в данном случае они известны. А если бы они были неизвестны, даже не представлялись бы? Это, конечно, беспредел. Решение о формировании Росгвардии принималось в такой спешке, их наделили таким количеством функций, что они забыли, что у них помимо прав есть еще и обязанности. Иначе их существование может быть опасным для общества.
Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга под Донецком написали российским властям и требуют, чтобы все виновные в трагедии были наказаны
Семьи погибших при крушении малайзийского Боинга под Донецком написали российским властям письмо в связи с пятой годовщиной трагедии. Семьи погибших требуют, чтобы все виновные были наказаны, чтобы истина была установлена.
Николай Сванидзе: Трагическая история, печальная, никто ее не забыл. Если у нас об этом мало говорится, если только вынуждают обращаться к этой теме, то в тех странах, которые представлены погибшими, а это Голландия, Малайзия прежде всего, - там не забыли. Придется так или иначе видеть разбирательство, наблюдать это разбирательство, если разбирательство придет к выводу, что вина российской стороны имеет место, то придется как-то отвечать. Как бы это не было для нашей страны неприятно.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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