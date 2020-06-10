Профсоюз полиции объяснил, почему сотрудники редко используют удушающие приёмы

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал НСН, что российские полицейские могут использовать любые приёмы, включая удушающие, но последние применяют не часто по нескольким причинам.

«Запретов у нас никаких нет, сотрудник должен пользоваться всеми имеющимися способами.

Если осуществляется задержание преступника с ножом, дубиной, топором или пистолетом, то есть специальные приёмы боевого самбо, которые позволяют обездвижить и задержать нападавшего. Здесь применяются и удушающие приёмы, и удар в промежность. Если, конечно, вы не хотите стрелять в вооружённого человека и владеете приёмами, которыми, к сожалению, у нас практически никто их сотрудников не владеет, потому что с ними никто не занимается боевыми приёмами. Есть период первоначальной подготовки, а дальше должны по два часа в неделю этим заниматься. Но этого, к сожалению, практически нигде не происходит.

К тому же, сотрудники в такую ситуацию поставлены, что обязаны на каждый чих писать рапорт — при применении дубинки, наручников, при применении силы. Порой сотруднику проще мимо пройти. Если же на улице под камерами человек топором машет, то тут уже проще его подстрелить, чем применять приёмы боевого самбо и удушающие захваты», - отметил он.

По словам Пашкина, болевые приёмы — не панацея, поскольку могут и не дать нужного эффекта. В ряде случаев лучше использовать спецсредства, хоть и придётся потом писать рапорт, говорит он.

«Представьте себе громилу и сотрудника, который на голову ниже него. Как его обездвижить, не стреляя? Возможен и захват горла, придушить — но не душить до смерти, как (Флойда — прим. НСН) душили семь минут. Продержать минутку или две, если удастся. Но если нападающий пьян, то на него практически не действуют болевые приёмы. Я в своё время когда работал в комсомольском оперативном отряде, помню: пьяному руку заламываешь, а ему не больно, он сопротивляется. Нормальный человек давно бы уже закричал. Я считаю, сотрудников нужно снабжать шокерами, но такими, чтобы сердце не остановилось у нападающего. Или газовыми баллончиками. «Черёмухой» его опылил, и он совершенно по-другому вести себя начнёт», - сказал глава столичного профсоюза полиции.

Недавно стало известно, что после трагедии в США от удушающих приёмов при задержании намерена отказаться и французская полиция. Полицейским также запретят давить на затылок и шею.

