Французские полицейские пересмотрят технику задержания преступников после смерти Джорджа Флойда
Французские полицейские откажутся от техники задержания, при которой применяется удушение. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МВД страны Кристоф Кастанер. По его словам, теперь ею не будут пользоваться жандармы и не будут изучать в профессиональных школах из-за того, что она несет опасность.
Кроме того, как сказал Кастанер, полицейским также запретят при задержании преступников давить на затылок и на шею.
Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать. Вскоре он скончался в реанимации.
Ранее сообщалось, что мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда.
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