Французские полицейские пересмотрят технику задержания преступников после смерти Джорджа Флойда

Кроме того, как сказал Кастанер, полицейским также запретят при задержании преступников давить на затылок и на шею.

Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать. Вскоре он скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда.



