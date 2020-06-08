Французские полицейские пересмотрят технику задержания преступников после смерти Джорджа Флойда

Французские полицейские откажутся от техники задержания, при которой применяется удушение. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МВД страны Кристоф Кастанер. По его словам, теперь ею не будут пользоваться жандармы и не будут изучать в профессиональных школах из-за того, что она несет опасность.

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Кроме того, как сказал Кастанер, полицейским также запретят при задержании преступников давить на затылок и на шею.

Ранее в США и Европе прокатилась волна протестов против полицейского произвола, которая была спровоцирована гибелью о рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда. Один из правоохранителей во время задержания давил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что ему нечем дышать. Вскоре он скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что мэр Миннеаполиса расплакался у гроба погибшего от рук полиции Джорджа Флойда.


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ФОТО: pixabay.com
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