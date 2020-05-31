Экс-министр МВД раскрыл причину беспорядков в США

«Конечно, то, что в США в свободной продаже оружие, накладывает отпечаток. Его много на руках у населения. Это особенность жизни, которая влияет на жизнь в стране. Тем более странно, что власти, мэр города, часто оказываются не готовы к таким массовым проявлениям недовольства. Много вопросов к власти. Сразу надо было, чтобы мэр, руководители правоохранительных органов объяснили, что произошла трагедия, что будут приняты меры. О том, что задержали виновного в смерти охранника, и ему предъявлено обвинение, объявили на четвертый день, а уже полыхает полтора десятка городов! Власти оказались не готовы к правильной реакции на события. При этом они наступают на одни и те же грабли чуть ли не каждые пять-шесть лет. Казалось бы, должна быть выработана методика действий властей, но… Там, где люди ведут сытый образ жизни, на такие вещи они не обращают внимание», - заявил экс-министр.

Анатолий Куликов также отметил, что российская полиция и Росгвардия не вмешивается в гражданские митинги и демонстрации до момента, когда они начинают превращаться в беспорядки, угрожают жизни граждан. В этом случае, отмечает экс-министр, правоохранители и военные имеют право на применение оружия.

