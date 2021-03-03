Нет денег? Профсоюз полиции об отказе МВД от 100-летнего хранения дактилоскопии

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выдвинул версию, почему в МВД России отказались от идеи увеличения срока хранения отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста.

«Для того, чтобы всё это делать, нужны очень большие электронные мощности – компьютеры и так далее. Для этого необходимы были соответствующие финансовые вложения, которых, видимо, нет у МВД. Вот и всё», - отметил Пашкин.

Напомним, ранее стало известно, что в МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти. В министерстве напомнили, что в стране наблюдается тенденция к увеличению числа россиян, достигших возраста 80 лет. Люди этой возрастной группы более подвержены заболеваниям, связанным с потерей памяти.

Позже источники ТАСС сообщили, что ведомство отказалось от разработки этого законопроекта, не уточняя причин.

Между тем, Михаил Пашкин отметил, что хранить информацию так долго было бы интересно, если бы она, к примеру, использовалась в научных целях.

«То есть, отпечатки пальцев граждан каким-то образом сверялись бы с возможностью совершения ими преступлений. Или (вероятностью развития – прим. НСН) болезней. Что-то в таком плане. Это же целая научная работа. Можно было бы всё это использовать и смотреть динамику в демографии и так далее. Но для этого МВД пришлось бы делиться этими данными с учёными, что для ведомства, скажем так, не профильно», - заявил собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН».