Профсоюз полиции счел «бредом» митинги в масках во время пандемии

В Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах в условиях режима повышенной готовности. Автором инициативы стал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По действующему законодательству, участники публичных мероприятий не имеют права скрывать лицо из-за того, что это может затруднить идентификацию личности.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН резко раскритиковал инициативу депутата и назвал его бредом.

«Меня всегда поражают депутатские предложения. Ну какие маски, какие митинги в период пандемии? На Западе ограничения на встречи не больше 6-10 человек, в некоторых регионах вообще собрания запрещены. Предложение депутата - это самый натуральный бред. В период пандемии никаких митингов вообще быть не должно», - сказал он.