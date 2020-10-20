Профсоюз полиции счел «бредом» митинги в масках во время пандемии
Глава московского профсоюза полиции раскритиковал предложение депутата Госдумы разрешить носить маски на митингах в ситуации режимов ЧС и повышенной готовности.
В Госдуме предложили разрешить носить маски на митингах в условиях режима повышенной готовности. Автором инициативы стал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По действующему законодательству, участники публичных мероприятий не имеют права скрывать лицо из-за того, что это может затруднить идентификацию личности.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН резко раскритиковал инициативу депутата и назвал его бредом.
«Меня всегда поражают депутатские предложения. Ну какие маски, какие митинги в период пандемии? На Западе ограничения на встречи не больше 6-10 человек, в некоторых регионах вообще собрания запрещены. Предложение депутата - это самый натуральный бред. В период пандемии никаких митингов вообще быть не должно», - сказал он.
Вместе с тем Пашкин отметил, что маска не мешает вычислить нарушителя.
«Камеры работают таким образом, что могут даже в маске вычислить нарушителя. Кроме того, камеры отслеживают перемещение человека, поэтому легко вычислить, откуда он пришел. Да еще если телефон в кармане, то биллинг даст точную геолокацию», - добавил эксперт.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в эфире НСН, что властям не удается «по-хорошему» мотивировать людей снова соблюдать санитарные нормы. По его словам, на людей воздействуют только случаи заражения среди друзей и близких.
В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии. Он считает, что нужно продолжать проводить разъяснительную работу, а не увеличивать размер штрафов за нарушение масочного режима.
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