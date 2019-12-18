Профсоюз полиции: Не подразделения нужны новые, а — принципы работы

«В ГУСБ – сегодня День сотрудника УСБ – приурочили к этому дню создание этого подразделения, чтобы ловить наркополицейских. Но тогда надо создавать отдел по ловле участковых, по ловле начальников отделов и так далее. Это популистская мера, связанная с делом Голунова. Хотят отчитаться перед вышестоящим начальством, что принимают меры, чтобы это больше не повторилось. У нас индикаторы эффективности работы полиции нацелены на возбуждение уголовных дел и посадку людей. Установленный Счетной палатой индикатор по оправданиям – 106 на 100 тыс. приговоров. То есть 0,1%! У нас 30% сидят ни за что. Если бы было, как в Советском Союзе – 20%, то полицейским не нужно было бы фабриковать дела. У нас индикаторы направлены не на защиту граждан от произвола полиции, а на их посадку. Поэтому у нас все так и происходит», - сказал он.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

