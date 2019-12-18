Профсоюз полиции: Не подразделения нужны новые, а — принципы работы
Глава Московского профсоюза полиции в беседе с НСН объяснил, почему сомневается в эффективности нового подразделения ГУСБ по борьбе с преступлениями наркополицейских.
В Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД создали спецподразделение, которое займется предотвращением и пресечением преступлений со стороны наркополицейских. Как сообщает «Лента.ру», подразделение было создано по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», когда президент отметил, что в МВД нужно создать структуру в системе ГУСБ, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова (на фото).
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН объяснил, почему сомневается в эффективности нового подразделения.
«В ГУСБ – сегодня День сотрудника УСБ – приурочили к этому дню создание этого подразделения, чтобы ловить наркополицейских. Но тогда надо создавать отдел по ловле участковых, по ловле начальников отделов и так далее. Это популистская мера, связанная с делом Голунова. Хотят отчитаться перед вышестоящим начальством, что принимают меры, чтобы это больше не повторилось. У нас индикаторы эффективности работы полиции нацелены на возбуждение уголовных дел и посадку людей. Установленный Счетной палатой индикатор по оправданиям – 106 на 100 тыс. приговоров. То есть 0,1%! У нас 30% сидят ни за что. Если бы было, как в Советском Союзе – 20%, то полицейским не нужно было бы фабриковать дела. У нас индикаторы направлены не на защиту граждан от произвола полиции, а на их посадку. Поэтому у нас все так и происходит», - сказал он.
Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене