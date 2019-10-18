Профсоюз полиции: Если начнется «чистка», то МВД лишится 90% руководителей
Глава московского профсоюза полиции в эфире НСН призвал давать пожизненное за взятки в МВД.
В Москве при получении взятки были задержаны начальник полиции района Дорогомилово полковник Дмитрий Смирнов и его заместитель подполковник Сергей Устинов, пишет РБК. Размер взятки составил 3,5 млн рублей, сообщает МВД. При этом, в ведомстве полагают, что это только первый транш из 12 млн. За что именно полицейские получили деньги, не уточняется.
Тем временем в самом отделе полиции уже началась служебная проверка, выясняется, кто еще причастен к коррупционной схеме.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил о крайне высокой степени коррумпированности руководства МВД.
«Я не припоминаю, чтобы в последнее время таких начальников брали с поличным. Хотя у нас в профсоюзе есть информация и о таких руководителях отделов, которые берут деньги. Но, к сожалению, никому эта информация не нужна. Считаю, что это единичный налет, который показывает, что управление собственной безопасности МВД работает. Если начнется массовая чистка руководства, то МВД лишится 90% руководителей», - сказал Пашкин.
Задержание руководства полиции района Дорогомилово произошло 17 октября. Если вина будет доказана, то данные «сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание», - уточнили в МВД.
Собеседник НСН высказал мнение, что в России необходимо за подобные преступления давать пожизненный срок.
«Когда перед глазами начальника стоят доллары, то он думает, что не попадется: "Остальные попались, потому что дураки, а я умный". Не работает в этом случае психология. Вот если бы за взятку в миллион рублей сотруднику полиции давали пожизненное, тогда бы многие задумались. Расстрелов-то у нас нет. И получается, что сядет этот задержанный, возможно, лет на пять, а потом выйдет по УДО через три года - вот и все наказание», - заключил Михаил Пашкин.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов рассказал НСН, что разложение органов госбезопасности велось целенаправленно еще в 90-ых годах.
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