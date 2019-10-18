Профсоюз полиции: Если начнется «чистка», то МВД лишится 90% руководителей

В Москве при получении взятки были задержаны начальник полиции района Дорогомилово полковник Дмитрий Смирнов и его заместитель подполковник Сергей Устинов, пишет РБК. Размер взятки составил 3,5 млн рублей, сообщает МВД. При этом, в ведомстве полагают, что это только первый транш из 12 млн. За что именно полицейские получили деньги, не уточняется.

Тем временем в самом отделе полиции уже началась служебная проверка, выясняется, кто еще причастен к коррупционной схеме.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил о крайне высокой степени коррумпированности руководства МВД.

«Я не припоминаю, чтобы в последнее время таких начальников брали с поличным. Хотя у нас в профсоюзе есть информация и о таких руководителях отделов, которые берут деньги. Но, к сожалению, никому эта информация не нужна. Считаю, что это единичный налет, который показывает, что управление собственной безопасности МВД работает. Если начнется массовая чистка руководства, то МВД лишится 90% руководителей», - сказал Пашкин.