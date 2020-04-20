Профосоюз мигрантов призвал не только выплачивать пособия, но и поднять зарплаты дворникам
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН отметил, что никто в России не может посчитать точное количество мигрантов.
Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий по безработице и других социальных выплат на время оказания поддержки в связи с эпидемией коронавируса. С такой идеей выступило Агентство стратегических инициатив, предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустина.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН поддержал данное предложение, отметив при этом, что никто в России не может посчитать точное количество мигрантов.
«Приветствую такую инициативу! Более того, мы сами на прошлой неделе направили письмо министру труда, разъясняя, в какой мере мигрантам нужны пособие по безработице и прочие виды поддержки. Я не юрист, но по Трудовому кодексу иностранные граждане обладают всеми теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Во всяком случае, очень важно привлечь внимания к этой огромной категории людей: в России никто не может посчитать, сколько мигрантов, но сходятся на круглой цифре – 10 миллионов. Многие из них и сейчас работают, убирают мусор, к примеру. И я считаю, что этим дворникам было бы неплохо что-то доплачивать так же, как и медперсоналу, который работает с заболевшими коронавирусом. Мусор – это тоже источник заразы. Поэтому инициативу приветствую двумя руками, но думаю, нужно рассмотреть этот вопрос введения надбавок за вредность», – заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов.
Ренат Каримов предположил, что около половины всех мигрантов сейчас остались без работы, перечислив, какие сферы деятельности пострадали из-за режима самоизоляции меньше всего.
«Среди мигрантов очень развита "серая" и "черная" занятость. Это есть и среди российских работников, но думается, что у мигрантов это в большей концентрации. Достоверной статистки в этом вопросе в принципе быть не может, нельзя посчитать, сколько среди них сейчас безработных. Но, по моему мнению, примерно половина всех мигрантов сейчас без работы. Работают лишь те, кто занят в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере общественного питания, потому что не все рестораны закрыты, некоторые работают на вынос, клининговые компании», – комментирует специалист.
Ранее председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН назвал положение мигрантов в РФ из-за самоизоляции критическим.
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