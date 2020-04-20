Коронавирусная уравниловка: Мигрантам предложили раздавать пособия по безработице
Агентство стратегических инициатив предложило на время уравнять мигрантов с гражданами РФ в части социальных прав, В Профсоюзе трудящихся мигрантов НСН рассказали о катастрофическом положении, в котором мигранты оказались из-за ограничительных мер.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило временно уравнять мигрантов и граждан России в части получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом, пишет РБК. Соответствующее обращение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина. При этом отмечается, что в документе не указывается, какие конкретные категории мигрантов предлагается приравнять в россиянам.
В качестве примера такого опыта АСИ приводит Португалию, где на время борьбы с коронавирусной инфекцией с местными жителями уравняли в социальных правах 580 тысяч мигрантов.
О том, что введенный в стране режим самоизоляции и ряд других ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, самым негативным образом сказывается на мигрантах, в эфире НСН заявлял ранее председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
«Трудовые мигранты, число которых составляет около миллиона человек только в Москве, еще столько же в Московской области, вместе с гражданами Российской Федерации дисциплинированно выполняют требования властей, врачей, соблюдают режим самоизоляции, и на работу выходят только те из них, чьи предприятия продолжают действовать. Это службы доставки, службы питания, если оно изготавливается навынос, сфера ЖКХ, люди, которые обслуживают жилой фонд столицы, таксисты и ряд других категорий. Их много, но они составляют малую часть трудовых мигрантов. Остальные сидят дома в арендованном жилье и, конечно, как и оставшиеся граждане РФ, считают деньги в своем кошельке. Эти люди каждый месяц отправляют часть заработанных денег к себе на родину, у них нет здесь никаких накоплений и сбережений. В кошельках у них не густо, они вынуждены ограничивать себя в потреблении», - подчеркнул он.
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