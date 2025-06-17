Путин встретится с руководителями международных информагентств
17 июня 202518:14
Президент РФ Владимир Путин 18 июня встретится с руководителями международных информагентств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что встреча пройдёт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) формате «вопросы-ответы».
«Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям», - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 20 июня Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru