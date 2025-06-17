Госдума приняла закон о защите русского языка

Депутаты Госдумы приняла закон, направленный на защиту русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Писатель Драгунский заверил, что русскому языку ничего не угрожает

Согласно документу, вывески, указатели и информационные таблички, расположенные в магазинах и общественных местах, должны быть написаны на русском языке. При этом допускается дублирование на языках народов РФ или иностранных.

Кроме того, застройщики должны использовать для коммерческих названий жилых комплексов и объектов строительства только кириллицу.

«Надо делать всё, чтобы защищать свой суверенитет», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что следует отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com
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