Госдума приняла закон о защите русского языка
Депутаты Госдумы приняла закон, направленный на защиту русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, вывески, указатели и информационные таблички, расположенные в магазинах и общественных местах, должны быть написаны на русском языке. При этом допускается дублирование на языках народов РФ или иностранных.
Кроме того, застройщики должны использовать для коммерческих названий жилых комплексов и объектов строительства только кириллицу.
«Надо делать всё, чтобы защищать свой суверенитет», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что следует отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru