Госдума приняла закон о защите русского языка

Согласно документу, вывески, указатели и информационные таблички, расположенные в магазинах и общественных местах, должны быть написаны на русском языке. При этом допускается дублирование на языках народов РФ или иностранных.

Кроме того, застройщики должны использовать для коммерческих названий жилых комплексов и объектов строительства только кириллицу.

«Надо делать всё, чтобы защищать свой суверенитет», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что следует отменить бесплатное обучение в российских школах для детей мигрантов, сообщает «Свободная пресса».