Опрос: Работодатели назвали самых раздражающих подчиненных
Менеджеры по продажам возглавили список самых раздражающих подчинённых. Согласно результатам исследования сервиса Зарплата.ру и ИТ-колледжа Хекслет, на которые ссылается «Газета.Ru», так ответил 31% работодателей.
В ТОП-5 также вошли представители клиентского сервиса (27%), маркетологи и рекламщики (21%), финансисты, бухгалтеры и специалисты по закупкам (20%).
Отмечается, что работодателей раздражают сотрудники, которые перекладывают ответственность на других (63%), отличаются невнимательностью (57%) и непунктуальностью (51%), а также нежеланием выполнять определённые задачи (51%) и развиваться (36%).
Авторы исследования указали, что 92% руководителей готовы помочь в дополнительном развитии тем из подчинённых, которые высказывают соответствующее желание.
Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова заявила, что в определённом случае у работодателя есть право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте, сообщает RT.
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- Опрос: Работодатели назвали самых раздражающих подчиненных
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