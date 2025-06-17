Опрос: Работодатели назвали самых раздражающих подчиненных

В ТОП-5 также вошли представители клиентского сервиса (27%), маркетологи и рекламщики (21%), финансисты, бухгалтеры и специалисты по закупкам (20%).

Отмечается, что работодателей раздражают сотрудники, которые перекладывают ответственность на других (63%), отличаются невнимательностью (57%) и непунктуальностью (51%), а также нежеланием выполнять определённые задачи (51%) и развиваться (36%).

Авторы исследования указали, что 92% руководителей готовы помочь в дополнительном развитии тем из подчинённых, которые высказывают соответствующее желание.

Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова заявила, что в определённом случае у работодателя есть право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте, сообщает RT.

