Россиянам рассказали, какие овощи могут пострадать от июньской непогоды

Из-за июньского похолодания больше остальных могут пострадать болгарские перцы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эколог Илья Рыбальченко.

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По его словам, это очень капризное растение, которое может перестать расти уже при температуре плюс 15 градусов, а при более низкой вовсе «впасть в спячку».

«В этом случае удобряйте грядку: побольше азота, золы, переброженной травы — эксперты величают такое удобрение «бродилкой», - посоветовал эксперт.

Рыбальченко добавил, что непогода в июне также может ударить по парниковым и тепличным огурцам, помидорам и баклажанам.

Ранее эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова заявила, что в начале лета на даче необходимо уделить особое внимание прополке, поливу и подкормке растений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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