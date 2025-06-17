Россиянам рассказали, какие овощи могут пострадать от июньской непогоды

По его словам, это очень капризное растение, которое может перестать расти уже при температуре плюс 15 градусов, а при более низкой вовсе «впасть в спячку».

«В этом случае удобряйте грядку: побольше азота, золы, переброженной травы — эксперты величают такое удобрение «бродилкой», - посоветовал эксперт.

Рыбальченко добавил, что непогода в июне также может ударить по парниковым и тепличным огурцам, помидорам и баклажанам.

Ранее эксперт Союза садоводов РФ Ольга Воронова заявила, что в начале лета на даче необходимо уделить особое внимание прополке, поливу и подкормке растений, сообщает RT.

