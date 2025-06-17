Копенгаген признали самым удобным городом для жизни

Эксперты оценивали такие критерии, как здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура, стабильность. В ТОП-10 также вошли Вена (Австрия), Цюрих (Швейцария), Мельбурн (Австралия), Женева (Швейцария), Сидней (Австралия), Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия), Аделаида (Австралия) и Ванкувер (Канада).

«Хотя оценки в первых четырёх категориях в основном остались неизменными или улучшились, улучшения были компенсированы снижением стабильности», - заявили в издании.

Что касается худших городов для жизни, то ими были признаны Дакка (Бангладеш, 41,7 балла), Триполи (Ливия, 40,1 балла) и Дамаск (Сирия, 30,7 балла).

Ранее в Институте исследований мира в Осло (PRIO) заявили, что в 2024 году в мире произошло рекордное количество вооруженных конфликтов на государственном уровне за последние 70 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

