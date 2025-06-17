Копенгаген признали самым удобным городом для жизни
Копенгаген стал самым удобным городом для жизни. Согласно рейтингу, составленному The Economist, столица Дании набрала 98 баллов из 100 возможных.
Эксперты оценивали такие критерии, как здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура, стабильность. В ТОП-10 также вошли Вена (Австрия), Цюрих (Швейцария), Мельбурн (Австралия), Женева (Швейцария), Сидней (Австралия), Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия), Аделаида (Австралия) и Ванкувер (Канада).
«Хотя оценки в первых четырёх категориях в основном остались неизменными или улучшились, улучшения были компенсированы снижением стабильности», - заявили в издании.
Что касается худших городов для жизни, то ими были признаны Дакка (Бангладеш, 41,7 балла), Триполи (Ливия, 40,1 балла) и Дамаск (Сирия, 30,7 балла).
Ранее в Институте исследований мира в Осло (PRIO) заявили, что в 2024 году в мире произошло рекордное количество вооруженных конфликтов на государственном уровне за последние 70 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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