Михалков рассказал о нереализованной идее по квотированию западных фильмов

По его словам, размер входного взноса для рассмотрения представляемой в России голливудской ленты составил бы пять миллионов рублей.

Михалков указал, что предложение было одобрено администрацией президента и Минкультом, однако оно рассылается «без первой страницы письма, на котором стоит резолюция» главы государства, из-за чего документ превращается «в частную инициативу каких-то людей».

«В этой резолюции сказано: «Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты». Сегодня у нас 17 июня - и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя», - заключил режиссёр.

Ранее Михалков заявил, что в условиях проведения СВО участие российских проектов в «Оскаре» непристойно и непозволительно, сообщает RT.

