Михалков рассказал о нереализованной идее по квотированию западных фильмов
Инициатива по квотированию западных фильмов в России так и не была реализована. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил народный артист РФ, кинорежиссёр Никита Михалков.
По его словам, размер входного взноса для рассмотрения представляемой в России голливудской ленты составил бы пять миллионов рублей.
Михалков указал, что предложение было одобрено администрацией президента и Минкультом, однако оно рассылается «без первой страницы письма, на котором стоит резолюция» главы государства, из-за чего документ превращается «в частную инициативу каких-то людей».
«В этой резолюции сказано: «Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты». Сегодня у нас 17 июня - и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя», - заключил режиссёр.
Ранее Михалков заявил, что в условиях проведения СВО участие российских проектов в «Оскаре» непристойно и непозволительно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru