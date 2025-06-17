Еврокомиссия предложила полностью запретить закупки газа в РФ к концу 2027 года
Еврокомиссия предложила странам Евросоюза ввести полный запрет на закупку газа у России к концу 2027 года. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Он уточнил, что предлагается запретить краткосрочные контракты с 2026 года, а долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года.
Йоргенсен отметил, что Еврокомиссия установить запрет в качестве торговой нормы, что не позволит членам Евросоюза использовать право вето. Также будет создан механизм, чтобы защитить решение от обхода.
«Чем меньше российского газа в Европе, тем мы свободнее и сильнее», - заключил еврокомиссар.
Ранее Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru