Еврокомиссия предложила полностью запретить закупки газа в РФ к концу 2027 года

Он уточнил, что предлагается запретить краткосрочные контракты с 2026 года, а долгосрочные должны прекратиться до конца 2027 года.

Йоргенсен отметил, что Еврокомиссия установить запрет в качестве торговой нормы, что не позволит членам Евросоюза использовать право вето. Также будет создан механизм, чтобы защитить решение от обхода.

«Чем меньше российского газа в Европе, тем мы свободнее и сильнее», - заключил еврокомиссар.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали план Брюсселя по отказу от поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ, сообщает RT.

