Картаполов рассказал о плюсах отправки военных КНДР в Курскую область

Северокорейские сапёры, которые помогут в разминировании территории Курской области, получат опыт работы непосредственно в боевых условиях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

КНДР поможет России в разминировании и восстановлении Курской области

По его словам, это положительно скажется на боевой способности вооруженных сил КНДР.

«Это также освободит российские инженерные подразделения для выполнения более важных задач на участках специальной военной операции», — заключил парламентарий.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение отправить в Курскую область тысячу северокорейских сапёров, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:КНДРКурская ОбластьВоеннослужащиеГосдума

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