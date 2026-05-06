В Омской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Авиакатастрофа произошла около 13:00 (10:00 мск).
«Вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района... воздушное судно Аэропракт-22, эксплуатируемое ООО «Авиабаза», совершило падение при выполнении авиационных работ», - указали в ведомстве.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, пишет RT.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате ЧП погибли два человека.
Ранее в Крыму при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30.
