В Омской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Авиакатастрофа произошла около 13:00 (10:00 мск).

«Вблизи деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района... воздушное судно Аэропракт-22, эксплуатируемое ООО «Авиабаза», совершило падение при выполнении авиационных работ», - указали в ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, пишет RT.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате ЧП погибли два человека.

Ранее в Крыму при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
