Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37
6 мая 202610:50
Юлия Савченко
Количество пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37, двое из них погибли. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Чувашии.
Ранее Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Следственного комитета, ВСУ применили не менее восьми дронов, пишет Ura.ru. После ударов возбуждено уголовное дело.
«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА... пострадали 37 человек, два из них погибли», - отметили в Минздраве.
В медицинских организациях остаются 11 пострадавших. Три человека находятся в тяжелом состоянии.
