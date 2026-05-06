Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37

Количество пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 37, двое из них погибли. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Чувашии.

СМИ: Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Чебоксары

Ранее Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Следственного комитета, ВСУ применили не менее восьми дронов, пишет Ura.ru. После ударов возбуждено уголовное дело.

«По оперативной информации, на этот час в результате атаки БПЛА... пострадали 37 человек, два из них погибли», - отметили в Минздраве.

В медицинских организациях остаются 11 пострадавших. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
