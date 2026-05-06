СМИ: ЕК назвала павильон России на Венецианской биеннале нарушением санкций
Допуск павильона России на Венецианскую биеннале станет нарушением санкций Евросоюза. Об этом говорится в письмах Еврокомиссии, пишет Financial Times.
«Не соблюдая санкции ЕС, Биеннале поставила под сомнение свою обязанность обеспечивать уважение ценностей ЕС», — указано в послании агентства по культуре ЕК организаторам выставки.
Брюссель считает, что любые расходы РФ на участие российской делегации в Венецианской биеннале идут на пользу смотру «и, по всей видимости, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка». У организаторов выставки запросили разъяснения относительно договоренностей с российским правительством «для оценки их соответствия санкционным нормам». ЕК предоставила на ответ 30 дней.
Как отметили в Еврокомиссии, финансируемые за счет средств налогоплательщиков ЕС культурные мероприятия должны защищать демократические ценности, которые «не соблюдаются в России».
Ранее ЕК лишила Венецианскую биеннале финансирования в размере 2 млн евро из-за появления на выставке российского павильона, пишет Ura.ru. По данным СМИ, павильон РФ будет закрыт для широкой публикой в связи с санкциями.
