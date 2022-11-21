Профориентационная премия впервые учреждена в России
Премия в области инициатив по профессиональной ориентации и среди её лидеров впервые учреждена в России. Об этом объявил директор Фонда Гуманитарных Проектов, член Общественной палаты Иван Есин в рамках форума «Билет в будущее», который прошёл на минувшей неделе в центральном выставочном зале «Манеж».
Там были отмечены лучшие региональные операторы проекта «Билет в будущее», а также наиболее активные педагоги-навигаторы. По словам Есина, задача новой всероссийской премии - охватить все регионы страны с целью оценки деятельности педагогов-навигаторов, профориентационных корпоративных практик.
Предполагается, что в соискании премии будут также, в частности, принимать участие эксперты с авторскими методиками, научные работы в данной сфере, индивидуальные проекты в школах, и многое другое. Фонд премии будет формироваться с участием государственных и частных структур.
Результатом форума также стало решение по расширению проекта «Билет в будущее» в 2023 году по нескольким направлениям с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в рамках базовых этапов программы.
Огромный воспитательный потенциал профориентации отметил в видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что 2023 год решением президента объявлен «Годом педагога и наставника».
«Билет в будущее» в текущем году основательно нарастил показатели по сравнению с 2021 годом. Благодаря проекту, свыше 1,3 миллионов учеников школ вовлечены в программу ранней профориентации. Более 17 тысяч преподавателей включены в пул навигаторов проекта.
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