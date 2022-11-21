Профориентационная премия впервые учреждена в России

Премия в области инициатив по профессиональной ориентации и среди её лидеров впервые учреждена в России. Об этом объявил директор Фонда Гуманитарных Проектов, член Общественной палаты Иван Есин в рамках форума «Билет в будущее», который прошёл на минувшей неделе в центральном выставочном зале «Манеж».

Там были отмечены лучшие региональные операторы проекта «Билет в будущее», а также наиболее активные педагоги-навигаторы. По словам Есина, задача новой всероссийской премии - охватить все регионы страны с целью оценки деятельности педагогов-навигаторов, профориентационных корпоративных практик.

Предполагается, что в соискании премии будут также, в частности, принимать участие эксперты с авторскими методиками, научные работы в данной сфере, индивидуальные проекты в школах, и многое другое. Фонд премии будет формироваться с участием государственных и частных структур.