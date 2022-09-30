Сериал «Билет в будущее» получит продолжение
В Москве снимут второй сезон профориентационного сериала «Билет в будущее». Премьера первого сезона состоялась 28 сентября в кинотеатре «Октябрь». Более 1500 желающих прошли онлайн-регистрацию и забронировали места в зале.
Показ первого сезона организаторы приурочили к старту реализации одноименного проекта в столице. Более 50 московских школ за неделю выразили желание посетить торжественное мероприятие.
В день события гости и звезды сериала, партнеры проекта и школьники прошлись по Российской «Алее звезд», где каждая звезда была посвящена одной из современных профессий, сделали памятное фото в тематических фотозонах с #хештэгами, посетили капсульную экспозицию с цитатами известных людей. Также среди учеников разыграли персональные диагностики от разработчика инновационных методик и ИТ-решений в области профориентации подростков — «Профилум» и Центра тестирования и развития при МГУ.
По словам организаторов, дети активно реагировали на истории о профессиях от первого лица, задавали много вопросов и стояли в очереди, чтобы пообщаться с героями сериала – врачами, инженером, сварщиком, а также, сценаристом и режиссёром. Каждая серия сопровождалась бурными овациям.
Сюжет восьмисерийного шоу основан на реальных событиях. В каждой серии герои – представители из разных сфер: медицины, IT, медиа, бизнеса, инженерного дела, науки и искусства, знакомят зрителей с личной историей труда и успеха.
«Билет в будущее» в ближайшие дни покажут в 20 регионах страны. Премьера пройдет в кинотеатрах, школах, профориентционных центрах и концертных залах, а также на онлайн-площадках.
Над производством сериала работала команда кинокомпании «Мастерская».
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