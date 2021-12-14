Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах
Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на руководителя комитета Дмитрия Хубезова.
«Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении», — подчеркнул парламентарий.
Проект закона предусматривает введение системы QR-кодов для посещения непродовольственных магазинов, заведений общепита, учреждений культуры, массовых мероприятий, отмечает Ura.ru. Госдума рассмотрит документ в первом чтении на заседании 16 декабря, пишет RT.
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