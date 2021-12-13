Госдума сняла с рассмотрения законопроект о вводе QR-кодов на транспорте

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что депутаты приняли решение снять с рассмотрения законопроект, вводящий QR-коды на транспорте.

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По его словам, предложение отказаться от обсуждения документа поступило от комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что законопроект, предусматривающий ввод QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах, отправят на доработку.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что система QR-кодов — попытка уменьшить конституционные права россиян, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Общественный ТранспортQR-кодЗаконопроектГосдумаВячеслав Володин
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