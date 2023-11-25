Профессор Шамин предупредил об опасности зимнего солнца

Как отметил эксперт, ультрафиолетовое излучение солнца на 95% состоит из UVA-лучей, они «спокойно доходят» до планеты даже через облака.

«Из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. При длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения», — указал Шамин.

Профессор призвал соблюдать определенные меры предосторожности зимой, защищая кожу и глаза. В частности, Шамин посоветовал носить фотохромные очки, которые меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.

