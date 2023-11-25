Профессор Шамин предупредил об опасности зимнего солнца
Зимнее солнце не менее опасно, чем летнее, так как UVA-лучи ультрафиолетового излучения так же доходят до поверхности Земли и могут спровоцировать старение кожи или навредить зрению. Об этом заявил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с RT.
Как отметил эксперт, ультрафиолетовое излучение солнца на 95% состоит из UVA-лучей, они «спокойно доходят» до планеты даже через облака.
«Из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. При длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения», — указал Шамин.
Профессор призвал соблюдать определенные меры предосторожности зимой, защищая кожу и глаза. В частности, Шамин посоветовал носить фотохромные очки, которые меняют степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru