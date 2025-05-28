Трамп допустил участие во встрече с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в возможной трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, если в этом возникнет необходимость. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Отвечая на вопрос о потенциальной встрече, которая могла бы пройти в Женеве, Трамп подчеркнул, что не исключает своего участия, если это потребуется для разрешения ситуации.
Урегулирование конфликта на Украине стало одним из ключевых обещаний Дональда Трампа в предвыборной кампании. После возвращения в Белый дом США провели отдельные контакты с Киевом и Москвой, однако Трамп заявлял, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если одна из сторон будет мешать продвижению к соглашению. В апреле он допускал возможность заключения мира, но вскоре США отказались от роли посредника.
Первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили условия возможного прекращения огня. Москва анонсировала следующий раунд 2 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru