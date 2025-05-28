Трамп допустил участие во встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в возможной трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, если в этом возникнет необходимость. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос о потенциальной встрече, которая могла бы пройти в Женеве, Трамп подчеркнул, что не исключает своего участия, если это потребуется для разрешения ситуации.