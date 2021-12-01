Профессор РАН назвал способы убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID-19

Грамотная организация прививочной кампании, гарантия диагностики после вакцинации и демонстрация позитивных сюжетов в СМИ сможет переубедить антипрививочников. Таким мнением поделился доктор психологических наук, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук (РАН) Тимофей Нестик.

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По словам профессора РАН, ранее звучавшие приглашения противников вакцинации в красные зоны больниц малоэффективны, и на подобное пойдут только убежденные публичные антипрививочники. Однако после этого поляризация в обществе усилится, пишет «Свободная пресса». Кроме того, пугающие кадры из красной зоны могут отрицательно сказаться на уже заболевших: опасаясь попасть в ковидные больницы, они будут до последнего откладывать обращение к врачам.

«Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше», — цитирует профессора РБК.

Нестик добавил, что позитивными задачами на будущее могут стать увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РАНВакцинацияКоронавирус
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