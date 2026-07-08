Суд изъял у экс-судьи ВС РФ Момотова 97 объектов недвижимости

Уточняется, что были изъяты два принадлежавших Момотову участка в Ростове-на-Дону и Вологде, а также 18 участков, которые были оформлены на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя. Суд признал указанные активы полученными коррупционным путём.

Как пишет RT, общая стоимость изъятого оценивается в девять млрд рублей.

Ранее сам Момотов заявил, что за всё время работы заработал около 75-80 млн рублей и купил одну квартиру и одну машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

