Суд изъял у экс-судьи ВС РФ Момотова 97 объектов недвижимости

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял у экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова 97 объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России.

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Уточняется, что были изъяты два принадлежавших Момотову участка в Ростове-на-Дону и Вологде, а также 18 участков, которые были оформлены на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя. Суд признал указанные активы полученными коррупционным путём.

Как пишет RT, общая стоимость изъятого оценивается в девять млрд рублей.

Ранее сам Момотов заявил, что за всё время работы заработал около 75-80 млн рублей и купил одну квартиру и одну машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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